Wirecard: Die Aktie verabschiedet sich glänzend aus dem alten Jahr!

Liebe Leser,

nachdem sich die Käufer in der letzten Woche vor Weihnachten zunächst eine kleine Pause gegönnt hatten, zog der Kurs der Wirecard-Aktie an den Tagen unmittelbar vor dem großen Fest wieder stärker an. Um 0,61 Euro oder 0,65 Prozent verbesserte sich die Aktie allein am Freitag.

Mit einem vorweihnachtlichen Schlusskurs von 94,11 Euro liegt die runde 100-Euro-Marke wohl noch etwas zu weit entfernt, um doch noch an den im Jahr 2017 verbleibenden Handelstagen erreicht zu werden. Schließlich geht es an diesem Mittwoch auch leicht hinab mit dem Aktienkurs. Aber dass die 100-Euro-Marke das Ziel der laufenden Aufwärtsbewegung ist, daran dürfte kaum ein Zweifel bestehen.

Bei 100 Euro muss noch lange nicht Schluss sein

Weil der langfristige Aufwärtstrend vollkommen intakt ist und die Käufer in den letzten Wochen und Monaten eine beeindruckende Stärke und Beständigkeit an den Tag legten, darf zurecht davon ausgegangen werden, dass die 100-Euro-Marke nicht nur das Endziel einer langen Aufwärtsbewegung sein wird, sondern vielmehr als ein Zwischenziel auf der Durchreise angesehen werden muss.

Das Fazit der Vorwoche bleibt deshalb auch die Quintessenz der heutigen Analyse: Wirecard ist und bleibt eine der stärksten und interessantesten Trendaktien in Deutschland. Achten sollten Sie weiterhin auf die 38-Tage-Linie. Bislang hat sie den Kurs immer wieder gut unterstützt. Wer als Anleger auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung spekuliert, kann seinen Stopp knapp unterhalb der 38-Tage-Linie platzieren.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.