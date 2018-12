Wirecard Aktie stabilisiert sich

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard konnte ihren Kurs der Stabilisierung auch am Donnerstag fortsetzen. Am Morgen wurde der Titel um 137,10 Euro gehandelt, was einem Plus von rund 0,3 Prozent zum Vortag entspricht. Trotz anhaltender Schwankungen ist die Bilanz der letzten zehn Tage damit wieder ausgeglichen, was neue Hoffnungen bei den Anlegern wecken dürfte.

Wirecard: Der günstige Einstieg?

Während das Papier nach seinem Einzug ...

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.