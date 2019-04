Wirecard Aktie: Das soll sich kräftig auszahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard will vom Digitalisierungstrend in Mittelosteuropa profitieren: Wie der deutsche Zahlungsabwickler am Dienstag bekannt gab, konnte man die Kooperation mit O2 Czech Republic ausbauen. Das Unternehmen gilt als größter Telekom-Anbieter Tschechiens.

Laut Wirecard können nun noch mehr Händler von mPOS-Lösungen (Bezahlen via Mobilgerät nach dem Einkauf in der Filiale) profitieren, womit man der zunehmenden Verbrauchernachfrage nach vollständig digitalisierten Zahlungsmöglichkeiten entspreche. Neben dem

Ein Beitrag von Marco Schnepf.