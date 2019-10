Wirecard Aktie: Das sind die neuen Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wer in Wirecard investiert, benötigt aktuell etwas Geduld und Optimismus. Der Wert hat in den vergangenen fünf Tagen immerhin gut 5 % abgegeben. Die Notierungen während des Feiertagshandels sind indes wieder positiv gewesen, womit sich die Aktie etwas in Richtung von 145 Euro aufwärts schieben konnte. Dies sollte ein gutes Zeichen sein, meinen die Analysten.

Der Hoffnungsschimmer

Der Hoffnungsschimmer wird benötigt, insofern Wirecard ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung