Wirecard-Aktie mit neuer Partnerschaft – weitere 2,7 Milliarden für den Zahlungsdienstleister?

Die Wirecard (WKN: 747206)-Aktie scheint in diesen Tagen einfach kein Halten mehr zu kennen. Schlag auf Schlag folgen im Kontext des innovativen Zahlungsdienstleisters zumindest wöchentlich neue, spannende Partnerschaften. Die, natürlich, der bisherigen Wachstumsgeschichte von Wirecard gehörig Wasser auf die Mühlen geben.

So auch zum erneuten Male in dieser Woche. Denn neben den aktuellen Bestrebungen rund um Alibaba (WKN: A117ME) und DM in den heimischen Gefilden konnte der Zahlungsdienstleister einen weiteren spannenden Partner gewinnen. Der, überdies, über sehr viele Buchungen pro Jahr verfügt und ein Transaktionsvolumen in Höhe von mehreren Milliarden Euro für Wirecard bedeuten könnte.

Schauen wir daher im Folgenden einmal, was Investoren über diese weitere spannende Kooperation wissen sollten.

Wirecard kooperiert mit CreditPilot

Wie Wirecard nun verkünden konnte, werde man künftig seine Infrastruktur im Kontext des digitalen Bezahlens dem Fintech CreditPilot zur Verfügung stellen. Hierbei handelt es sich um einen Banking- sowie einen sogenannten B2B2C-fokussierten Dienstleister (Business to business to consumer im Übrigen, was auch ich zunächst mithilfe einer Suchmaschinen-Suche recherchieren musste), der bereits auf zahlreiche jährliche Transaktionen pro Jahr kommt.

Allein im vergangenen Jahr wurden Zahlungen in Höhe von 2,7 Mrd. Euro abgewickelt, von denen Wirecard nun profitieren könnte. Tendenz vermutlich weiterhin steigend, denn innovative und digitale Zahlungsdienstleistungen könnten künftig immer wichtiger werden.

Letztlich sollten wir an dieser Stelle jedoch auch betonen, dass Wirecard aufgrund dieser speziellen Situation wohl lediglich einen kleineren Prozentteil an diesen Zahlungen abbekommen wird, die sich umsatz- und ergebniswirksam niederschlagen. Allerdings könnte die schiere milliardenschwere Menge an Transaktionen hier durchaus einen gewichtigen Teil der bisherigen Wachstumsgeschichte des innovativen Zahlungsdienstleisters bedeuten.

Etwas mehr Metakontext

Denn wie wir alle inzwischen wissen dürften, sind Wirecards langfristige Prognosen noch immer sportlich und äußert ambitioniert. Bis zum Geschäftsjahr 2025 möchte der innovative Zahlungsdienstleister bereits ein Transaktionsvolumen in Höhe von 710 Mrd. Euro abwickeln. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam Wirecard hingegen auf einen Wert von „lediglich“ 124,9 Mrd. Euro.

Das heißt im Umkehrschluss, dass diese aktuelle Partnerschaft das derzeitige Transaktionsvolumen, das Wirecard abwickelt, durchaus erheblich steigern könnte. Zumal die Fintech-Branche definitiv ein spannender und wachsender Bereich ist, der in den kommenden Jahren möglicherweise auch noch ein höheres Transaktionsvolumen beisteuern könnte. Wer weiß.

Wirecard konnte mit dieser Partnerschaft unterm Strich jedoch erneut ein wichtiges und möglicherweise sogar größeres Mosaikteilchen aus Sicht des Transaktionsvolumens seiner Wachstumsgeschichte hinzufügen. Neben vielen weiteren Partnerschaften, wohlgemerkt, die in diesem Jahr und auch zukünftig einen wertvollen Beitrag zu den ambitionierten Zielen leisten könnten.

Foolisher Schlussstrich

Tja, was bleibt mir eigentlich an dieser Stelle noch anderes zu sagen als das, womit ich eigentlich immer schließe? Die Wachstumsgeschichte von Wirecard bleibt in meinen Augen weiterhin interessant. Ziele, Wachstumsraten und operative Maßnahmen, wie auch diese neue Partnerschaft, scheinen hier einfach ineinanderzugreifen. Wodurch die Vision des Managements insgesamt realistisch erscheint.

Für Investoren könnte sich hier angesichts der langfristigen Ziele noch immer ein Blick lohnen. Allerdings bleibt auch das heute, wie üblich, deine finale Entscheidung.

