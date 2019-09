Wirecard Aktie: Ein neuer Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard zeigt sich in diesen Tagen als herausragender Wert. Die Aktie ist mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen. Dabei allerdings orientiert sich der Titel an den nächsten Marken in Höhe von 155 Euro und hat die beste Chance, wenn diese Hürde in den kommenden Tagen auch noch überwunden wird. 160 Euro sind die entscheidende Barriere, die es zu überwinden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



