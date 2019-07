Wirecard-Aktie: Die nächste Kooperation im E-Commerce-Bereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Schlag auf Schlag geht es weiter im Kontext der Aktie von Wirecard (WKN: 747206). Nachdem der innovative Zahlungsdienstleister in den vergangenen Wochen und Monaten bereits einige prominente Partnerschaften wie jüngst mit Aldi eintüten konnte, mehrten sich die Zeichen, wonach das Wachstum von Wirecard wieder im Fokus stehen könnte.

Doch dann kam erneut alles anders, zumindest kurzfristig. Mit einer weiteren Spitze in der Causa Wirecard dürften zumindest einige Investoren wieder ein wenig gestutzt haben. Auch wenn der innovative Zahlungsdienstleister quasi in der Anklageposition und die Financial Times eher in der Defensive gewesen ist, schürten speziell die Gerüchte um einen weiteren kritischen Bericht einiges an Misstrauen.

Neben diesen kleineren Lappalien beweist Wirecard jedoch Tag um Tag, dass das Wachstum weiterhin im Blickfeld bleiben sollte. So wie nun zum Ende der Woche mit einer weiteren Partnerschaft aus dem E-Commerce-Bereich.

Für diesen E-Commerce-Akteur werden künftig Zahlen abgewickelt

Wie der innovative Zahlungsdienstleister verkündet hat, wird man künftig für eMAG Zahlungen abwickeln. Hierbei handelt es sich um einen E-Commerce-Akteur, der insbesondere in Rumänien tätig ist. Und in diesem kleineren, jedoch womöglich aufstrebenden Markt bereits heute führend unterwegs ist.

Wirecard wird für eMAG künftig Echtzeit-Zahlungslösungen anbieten beziehungsweise hat hier eine entsprechende Lösung entwickelt, was speziell im Bereich des E-Commerce wichtig sein dürfte. Gerade im rasanten und zunehmend digitalen Onlinehandel werden innovative und digitale Bezahloptionen schließlich immer wichtiger.

Echtzeitlösungen können zudem dabei behilflich sein, dass der gesamte Bestell-, Bezahl- und Versandvorgang unterm Strich schneller abläuft, was den Handelsplattformen ein bequemeres Shopping-Erlebnis bieten kann. So viel als Exkurs zum Onlinehandel.

Mit eMAG konnte Wirecard einen weiteren wichtigen und insbesondere umsatzstarken Partner gewinnen. Schon heute kann der E-Commerce-Akteur einen Umsatz in Höhe von über einer Milliarde Euro vorweisen, von der ein Großteil künftig zum wachsenden Transaktionsvolumen von Wirecard beitragen wird.

Regionale und digitale Expansion

Für Wirecard könnte sich dieser Schritt letztlich doppelt auszahlen. Zum einen zeigt diese neue Partnerschaft, dass der innovative Zahlungsdienstleister auch regional wächst, denn mit Rumänien kommt ein weiteres, bislang eher unterrepräsentiertes Land zum Kundenportfolio Wirecards hinzu. Zumindest, wenn mich hier nicht alles täuscht.

Des Weiteren sind Partnerschaften speziell im E-Commerce-Segment langfristig überaus bedeutend für Wirecard. Hierbei handelt es sich nämlich um einen Bereich, der von alleine stark wächst. Sprich, sofern es in diesem Fall bei eMAG zu einem weiteren Umsatzwachstum kommt, dürfte auch das abzuwickelnde Transaktionsvolumen für Wirecard langfristig weiter steigen. Derartige Partnerschaften in wachsenden Bereichen führen nicht bloß einmalig zu einem Umsatzanstieg, sondern vermutlich auch in den kommenden Jahren zu steigenden Transaktionsvolumina.

Diese Wachstumsgeschichte lebt!

Letztlich bleibt es in meinen Augen weiterhin dabei: Mit jeder neuen Partnerschaft und jeder Kooperation, egal ob qualitativ oder quantitativ, zeigt Wirecard, dass diese Wachstumsgeschichte lebt. Und durch operative und strategische Maßnahmen unterfüttert wird.

Spannend dürfte daher sein, wie sich diese vielen Partnerschaften bereits im zweiten Quartal ausgewirkt haben, wenn der innovative Zahlungsdienstleister in wenigen Wochen diesbezüglich seine Zahlen präsentiert. Doch selbst wenn hier der große Sondereffekt ausgeblieben ist, werden diese Maßnahmen früher oder später wohl operative Auswirkungen entfalten können.

Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

