Wirecard Aktie: Der nächste Abgrund tut sich auf!

Der Bilanzskandal rund um Wirecard zieht an der Börse noch immer weite Kreise. Nur langsam kann das gesamte Ausmaß der Täuschungen und Fälschungen zu Tage gefördert werden. Vor wenigen Monaten musste der Zahlungsdienstleister einräumen, dass rund 1,9 Milliarden Euro auf einem Treuhandkonto in den Philippinen gar nicht existierten. Die Folge war ein Kurscrash, kurz danach folgte die Insolvenz und in wenigen



