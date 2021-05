Wirecard-Aktie: Ein kleines Strohfeuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zum ersten Mal seit Jahresbeginn tut sich was bei der Wirecard-Aktie. Nachdem die Aktie des insolventen Zahlungsdienstleisters seit Anfang Januar in einem kontinuierlichen Abwärtstrend gefangen war, ist seit Freitag Bewegung in den Kurs gekommen. In nur zwei Handelstagen legte die Aktie von 33 Cent auf aktuell 46 Cent zu – ein ordentliches Plus von 40 Prozent! Was tut sich momentan bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung