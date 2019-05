Wirecard: Aktie klebt am Hoch – Anleger strotzen vor Optimismus

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) klebt förmlich am Mehrtages-Hoch bei 159,30 Euro, das gleichzeitig den höchsten Stand seit Monaten markiert. Der durch eine Artikelserie der Financial Times in Verruf geratene Konzern macht wieder mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam – und das spiegelt sich im Kurs wider.

Schauen wir uns die vergangenen Handelstage an: Bis auf 158,85 Euro kletterte die Wirecard-Aktie am 22. Mai, dem Tag als der Spezialist für mobiles und digitales Bezahlen die Zusammenarbeit mit dem indischen Staat bekannt gab (wir berichteten). Die kleine Verschnaufpause in den Folgetagen, als es bis auf 152,95 Euro runter ging, wurde sofort hochgekauft. Heute setzt sich die Aktie darüber hinweg und erreicht 159,30 Euro.

Aktie klopft an 160-Euro-Marke an, ein bullisches Zeichen!

Am Montag hält die Aktie auf einem mehrmonatigen Hoch – ein Szenario, was aus charttechnischer Sicht den Ausbruch nach oben wahrscheinlich erscheinen lässt. Mutige Anleger gehen long und sichern ab!