Wirecard-Aktie: Das ist ein weiterer Befreiungsschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte am Donnerstag nach einigen Tagen mit schlechterer Stimmung wieder den Weg nach oben antreten. Der Titel gewann immerhin 4 % hinzu und befindet sich nun aus charttechnischer Sicht wieder in besserer Verfassung. Dabei sind die Notierungen ohnehin in einem sehr ausgeprägten charttechnischen Aufwärtstrend verankert.

Der Titel kann in den kommenden Sitzungen mit einiger Sicherheit schnell wieder auf 150 Euro zulaufen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.