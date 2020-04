Wirecard Aktie: Das ist unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Kurssturz von Wirecard setzte sich auch am Mittwoch fort. Das Unternehmen ist auf dem Weg dazu, die Unterstützung an den Börsen endgültig zu verlieren. Die Geduld der Investoren scheint am Ende. Das ist unfassbar.

Wirecard: Short-Investoren dürften sich freuen

Anlass eines Rücksetzers um 11 %(!) ist die Veröffentlichung der KPMG-Sonderprüfung. Die hatte ergeben, dass Wirecard in den entscheidenden Fragen keine (!) Entlastung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



