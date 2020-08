Wirecard Aktie: Das ist kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Geschichte von Wirecard gleicht einem waschechten Wirtschaftskrimi. Vom ambitionierten Startup wandelte der Zahlungsdienstleister sich in Rekordzeit zum DAX-Mitglied. Darauf folgte schließlich ein beispielloser Bilanzskandal, der in eine Insolvenz und einen Börsencrash mündete. Was für ein gigantisches Gebilde aus Lug und Betrug über die Jahre aufgebaut wurde, tritt erst nach und nach ans Tageslicht. Neue Meldungen lassen erahnen, dass der Betrug ...



