Wirecard-Aktie: Das ist eine Erholung!

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Frank Holbaum, dass es bei Wirecard durchaus vielversprechend aussieht. Hier sein Fazit:

Der Stand! Zwar läuft auch bei Wirecard nicht immer alles glatt, doch die Aktie ist trotzdem in guter Verfassung. Die Entwicklung! Die Wirecard-Aktie konnte sich in der Nähe ihrer bisherigen Tops bei 197 Euro etablieren und gab in den letzten Tagen nur etwa 5 % ab.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.