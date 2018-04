Wirecard-Aktie: Das ist der absolute Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte auch am Freitag die glänzende Verfassung, in der sich der Wert derzeit befindet, eindrucksvoll bestätigen. Die Aktie steuert somit auf einen weiteren Rekord zu. Dann wiederum gäbe es die Chance, ohne weitere Widerstände in Richtung 150 Euro zu klettern, so die Meinung der Chartanalysten. Die Vorzeichen sind glänzend. Im Einzelnen: Die Allzeithochs von weniger als 111 Euro dürften nun ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.