Wirecard-Aktie zu heiß? Hier sind 3 spannende Wachstumsalternativen!

Bei der Aktie von Wirecard (WKN: 747206) handelt es sich eigentlich um eine spannende Wachstumsaktie. Die Prognosen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 haben einen tollen Vorgeschmack darauf gegeben, was hier künftig noch kommen soll. Sowie nicht nur Wachstum, sondern auch weitere Kursgewinne über die kommenden Jahre in Aussicht gestellt. Eigentlich.

Denn uneigentlich hat die Financial Times erneut ein wenig Salz in eine nun wieder offene Wunde gestreut und die Aktie auf eine regelrechte Talfahrt geschickt. So manchem Investor könnte das Papier des innovativen Zahlungsdienstleisters daher inzwischen zu heiß sein.

Falls auch du dich zu diesem Kreis zählst, gib nun lieber fein Acht! Denn im Folgenden wollen wir uns einmal drei spannende Wachstumsalternativen ansehen, die dich möglicherweise das Wirecard-Chaos vergessen lassen könnten:

Adyen als Wirecard-Klon

Eine erste Alternative könnte so beispielsweise Adyen (WKN: A2JNF4) sein. Seit einiger Zeit kursiert auch dieser Name im Kontext der innovativen Zahlungsdienstleister, denn auch bei diesem niederländischen Unternehmen handelt es sich letztlich um ein sehr ähnliches Unternehmen wie Wirecard.

Allerdings führt das Unternehmen bislang eher ein Schattendasein im Vergleich zum DAX-Äquivalent, was sich auch noch immer im operativen Zahlenwerk bemerkbar macht. Zwar hat es Adyen bereits geschafft, im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres ein Transaktionsvolumen von über 100 Mrd. Euro abzuwickeln, aus diesen konnte jedoch lediglich ein Umsatz in Höhe von 221,1 Mio. Euro bei einem EBITDA in Höhe von 125,8 Mio. Euro generiert werden. Nichtsdestoweniger wächst auch Adyen mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten, die Umsätze stiegen beispielsweise im Jahresvergleich um rasante 41 %.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 19,03 Mrd. Euro (16.10.2019, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) ist Adyen gemessen am Börsengewicht nun allerdings größer als sein deutsches Pendant. Ob einem dieses Bewertungsmaß die Ruhe wert ist? Eine spannende Frage, wenn du mich fragst, der man durchaus einmal nachgehen kann.

MercadoLibre: Nicht nur Zahlungsdienstleister

Eine zweite, spannende Wachstumsgeschichte, die irgendwo auf den Spuren Wirecards wandelt, ist zudem die von MercadoLibre (WKN: A0MYNP). Auch dieses lateinamerikanische Unternehmen fasst neuerdings im Bereich der Zahlungsabwicklungen Fuß. Im vergangenen zweiten Quartal des aktuellen Börsenjahres stiegen so beispielsweise die Transaktionsvolumina um über 90 % auf inzwischen über 6,5 Mrd. US-Dollar. Damit entwickelt dieser Bereich inzwischen eine vollkommen eigene Dynamik, die den Investoren durchaus gefällt.

Nichtsdestoweniger bedient MercadoLibre eigentlich einen anderen Megatrend. Ursprünglich war MercadoPago, der Zahlungsdienstleister des Unternehmens, nämlich eher als Gadget für die eigene E-Commerce-Sparte gedacht. Auch in seinem klassischen Geschäftsbereich wächst das Unternehmen nämlich noch weiterhin rasant und gilt außerdem als Platzhirsch und etablierte Kraft im heimischen Markt.

MercadoLibre bietet somit zwei spannende Megatrends, von denen das Unternehmen noch lange profitieren kann. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von rund 25 Mrd. Euro ist das Unternehmen zwar kein kleiner Kandidat mehr. Allerdings eine interessante Wachstumsrakete, die größentechnisch noch immer im Schatten vieler westlicher E-Commerce-Giganten und Zahlungsabwickler steht.

Sixt: Konservatives Wachstum in anderem Bereich

Wer hingegen gänzlich keine Lust mehr auf Zahlungsabwickler hat und eher nach einer konservativen Wachstumsgeschichte Ausschau hält, könnte bei Sixt (WKN: 723132) an einer vielversprechenden Adresse sein. Sixt profitiert aktuell nämlich vom Megatrend der sich wandelnden Mobilität, wobei genau diese künftig eher als Dienstleistung definiert wird und nicht mehr primär an Besitz gekoppelt sein muss.

Sixt als Autovermieter hat hier bereits sehr frühzeitig seine Weichen gestellt und sattelt nun allmählich um, um auch in andere Bereiche der Mobility-as-a-Service-Leistungen eindringen zu können. Bereiche, wohlgemerkt, die dem Unternehmen in letzter Zeit spannende zweistellige Wachstumsraten beschert haben.

Gleichzeitig ist Sixt für eine echte Wachstumsaktie allerdings vergleichsweise konservativ. So zahlt das Unternehmen inzwischen sogar seit vielen Jahren eine Dividende aus, was in diesem Bereich eher unüblich ist. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 wurden so beispielsweise 2,15 Euro ausgeschüttet, was beim derzeitigen Kursniveau von 88,10 Euro einer Dividendenrendite in Höhe von 2,44 % entsprechen würde. Gar kein schlechter Wert für eine Wachstumsaktie.

Es muss nicht immer Wirecard sein!

Wie wir daher letztlich sehen können, wimmelt es in der Welt von Aktie und Börse daher quasi von Wachstumsaktien und wem die aktuellen Turbulenzen rund um Wirecard etwas zu viel sind, der kann getrost auch auf andere Papiere umsatteln.

Sogar im Bereich der Zahlungsdienstleister existieren Alternativen, aber auch abseits dieses Marktes gibt es spannende Chancen. Vielleicht hast du in meiner kleinen Auswahl ja bereits eine interessante Alternative für dich gefunden, wer weiß?

Vincent besitzt Aktien von MercadoLibre, Sixt und Wirecard. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre. The Motley Fool empfiehlt Adyen.

Motley Fool Deutschland 2019