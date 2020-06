Wirecard Aktie: Das ging jetzt schnell!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard hat nach ihrem weiteren, heftigen Absturz am Montag, den Dienstag mit einem satten Sprung nach oben begonnen. Am Handelsplatz Stuttgart waren die Papiere des Zahlungsdienstleisters am späten Abend auf bis zu 13,02 Euro zurückgefallen. In der ersten Handelsstunde am Dienstag steht beim in einen riesigen Bilanzskandal verwickelten Dax-Unternehmen plötzlich ein Plus von mehr als 30 Prozent auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



