Wirecard Aktie: Das geheimnisvolle Datum!

Wirecard müsste wie in den vergangenen Jahren Ende Januar die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 präsentieren. Dies jedoch wird in diesem Jahr nicht passieren. Wie Wirecard mitteilte, ist der 14. Februar als – geheimnisvolles – Datum der Präsentation auserkoren, heißt es. Insofern wartet jetzt die Heerschar an Analysten und Investoren auf zwei Faktoren: Auf eine Erklärung, warum die Zahlen so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



