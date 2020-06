Wirecard-Aktie – Der ganz große Betrug?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Geld war nie da! So muss man die jüngste Meldung von Wirecard interpretieren! Alles eine Luftnummer? In der Nacht zu Montag meldete das Unternehmen, dass der Vorstand des Zahlungsdienstleisters davon ausgeht, dass die Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von 1,9 Milliarden Euro „mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen“! Neuer Vorstand – neue Wahrheiten? Das schickt die Wirecard-Aktie nochmals in den Keller!

Gap nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung