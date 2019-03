Wirecard Aktie: eine Bestandsaufnahme

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Eines muss festgehalten werden: Bei der Wirecard Aktie (ISIN: DE0007472060) mangelt es nicht an einer Schwankungsbreite im Aktienkurs. Es bewegt sich was im Kurs, allerdings nicht wegen handfesten Geschäftsdaten, sondern erneut negativen Meldungen. Es geht wiederum um Beschuldigungen gegen das DAX-Unternehmen und die Geschäftsführung dementiert gleichermaßen, wie es schon nach den Artikeln des Financial Times Journalisten Dan McCrum der Fall war.

Ein Beitrag von Thomas Schmied.