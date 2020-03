Wirecard Aktie: Ein dramatischer Doppel-Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Erneut ein dramatischer Knaller um die Aktie von Wirecard. Das Unternehmen muss nun mit einer neuen Anzeige leben. Zudem haben jetzt allerdings Short-Seller ihr Engagement reduziert. Die Aktienentwicklung steht ohnehin vor einer wichtigen Richtungsentscheidung. Das sollten Sie wissen!

Der neue Wert…

Die Aktie hat an den Börsen am Donnerstag einen Wert in Höhe von fast 119 Euro angenommen. Das zeigt, dass die Unsicherheit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung