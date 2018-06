Wirecard: Die Aktie bringt sich in Stellung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist in den vergangenen Tagen wieder in den Fokus gerückt. Der Wert hat zuletzt einen beeindruckenden charttechnischen Aufwärtstrend für sich beansprucht und stößt nun an neue Grenzen. Sie befinden sich bei 150 Euro. Gelingt es, diese Obergrenze bald zu überwinden, dürften Kursgewinne bis zu 200 Euro möglich sein. Jedenfalls sind über 150 Euro keine neuen Widerstände mehr in Sicht, so ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.