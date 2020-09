Wirecard-Aktie – Zocker im Glück! Bringt das etwas?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie verdoppelte sich! Und das an nur zwei Handelstagen! Bei hohen Umsätzen ging es für die Wirecard-Aktie in der vergangenen Woche aufwärts! Wurde am 01. September noch ein Tief bei 0,591 Euro erreicht – konnte schon tags darauf ein Top bei 1,36 Euro verbucht werden! Seitdem pendelt die Wirecard-Aktie um die 1 Euro! Starke Bewegungen sind allerdings gerade bei Insolvenz-Aktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung