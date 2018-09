Wirecard Aktie: Ziel erreicht – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecards offizielle Aufnahme in den DAX stellt für viele Investoren so etwas wie das Erreichen eines Ziels dar. Schon seit Längerem setzte der Markt gezielt auf eine solche Entwicklung, die Entscheidung der Deutschen Börse war in den Kurs längst eingepreist, sodass an diesem Mittwoch auch keine Kursgewinne mehr folgten. Stattdessen verabschiedet sich jetzt mancher von dem Titel und sucht neue Gelegenheiten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.