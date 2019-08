Wirecard Aktie: Die Zahlen sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Endlich neue Geschäftszahlen von Wirecard: Am Mittwoch hat das Unternehmen die Zahlen zum 1. Halbjahr 2019 veröffentlicht. Und es gab wieder einmal kräftiges Wachstum. Hier der Blick auf die Eckdaten: Der Umsatz stieg von angepassten 885,2 Mio. Euro im 1. HJ 2018 auf rund 1,2 Mrd. Euro im 1. HJ 2019. Die Umsatzmilliarde in 6 Monaten ist damit also erreicht



