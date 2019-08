Wirecard-Aktie: Zackzack, weitere Kooperation im Sack!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es ist wirklich bemerkenswert, in welchem Tempo der innovative Zahlungsdienstleister Wirecard (WKN: 747206) inzwischen neue Kooperationen eintütet. In dieser Woche gab es im Kontext der Partnerschaften bereits so manche Schlagzeile. Manchmal zweifle ich schon daran, ob mir überhaupt noch spannende und aufregende Überschriften zu diesem Thema einfallen.

Wie auch immer, jedenfalls hat der innovative Zahlungsdienstleister gegen Ende der Woche eine weitere und möglicherweise wegweisende Partnerschaft bekannt geben können. Schauen wir im Folgenden wieder einmal, was Investoren diesbezüglich wissen sollten.

Spannende Schritte im krisenresistenten Einzelhandel

Wie Wirecard verkündet hat, werde man künftig mit WHSmith zusammenarbeiten. Hierbei handelt es sich um eine größere Kette verschiedener Einzelhandelsläden, die insbesondere Lesebedarf, Reiseutensilien und andere Dinge des täglichen mobilen Bedarfs vertreibt. Ein durchaus interessantes Geschäftsmodell, dass in den Zeiten des E-Commerce möglicherweise besonders krisenresistent sein könnte.

Beide Unternehmen wollen hierbei gemeinsam die E-Commerce-Präsenz des Einzelhändlers ausbauen und insbesondere für sogenannte Point-of-Sale-Verkäufe innovative Zahlungslösungen finden, was natürlich in das klassische Beuteschema des innovativen Zahlungsdienstleisters passt. Und die Digitalisierung von WHSmith weiter vorantreibt, was in Zeiten des aufkommenden digitalen Handels natürlich ebenfalls ein künftiges Erfolgsrezept sein dürfte.

WHSmith ist hierbei kein kleiner Akteur mehr. Mit seinen über 1.600 Lokalitäten, vornehmlich an Flughäfen, Bahnhöfen und Raststätten, ist das Unternehmen definitiv eine interessante Größe, die Wirecard gewinnen konnte. Auch wenn sich die Partnerschaft für’s Erste vielleicht auf einen kleineren, ausbaufähigen Bereich des digitalen Handels erstreckt.

Wirecard wächst und wächst und wächst …

Tja, was sollen wir an dieser Stelle sagen, was wir eigentlich nicht bereits wissen? Wirecard ist im Begriff zu wachsen, auch diese neue Kooperation ist ein weiteres wichtiges Mosaiksteinchen, das in den medialen Newsflow der vergangenen Monate passt.

WHSmith könnte zudem ein größerer Akteur sein, der die innovativen Zahlungslösungen vielleicht auch noch auf seine klassischen stationären Zahlungsdienstleistungen ausdehnt. Auch hier werden vielleicht ab irgendeinem Zeitpunkt innovative Technologien, speziell für das Bezahlen per Smartphone oder Ähnlichem, notwendig werden. Allerdings ist das noch Zukunftsmusik, über die wir dann nachdenken können, wenn es so weit ist.

Jedenfalls dürfte WHSmith ein größerer Player sein, der auf Wirecard aufmerksam geworden ist, was meine Theorie stützt, dass der innovative Zahlungsdienstleister auch qualitativ immer zügiger wachsen kann. Auch wenn sich die Kooperation zunächst auf den kommenden E-Commerce bezieht, sind 1.600 Filialen des Einzelhändlers keine kleine Größenordnung mehr. Entsprechend dürfte sich Wirecard einen immer stärkeren, prominenteren Namen machen, von dem der innovative Zahlungsdienstleister ebenfalls profitieren kann.

Foolisher Schlussstrich

Unterm Strich lebt die Wachstumsgeschichte von Wirecard daher immer noch. Möglicherweise erhöht sich gegenwärtig sogar wieder einmal die Schlagzahl der Menge an Kooperationen, wobei Investoren und Interessierte natürlich auch weiterhin gut beraten sein dürften, die Qualität der neuen Partnerschaften im Auge zu behalten.

Die kommenden Quartalszahlen für das dritte Quartal des aktuellen Börsenjahres dürften jedenfalls wieder von einem starken Wachstum geprägt sein. Auch wenn der innovative Zahlungsdienstleister quasi gerade erst frische Zahlen für das Halbjahr präsentiert hat, können sich die Investoren hier wohl schon heute auf ein weiteres Wachstumsfeuerwerk freuen.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019