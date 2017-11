Wirecard Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

in der nächsten Woche (15. November) wird Wirecard die Ergebnisse per drittes Quartal veröffentlichen. Das Unternehmen hatte Ende Oktober bereits die vorläufigen Ergebnisse bekannt gegeben. Der Umsatz stieg demnach gegenüber dem Vorjahresquartal um 52 % auf 406,5 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten konnte die 1 Mrd. Euro an Umsatz geknackt werden. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr betrug 42 %. Das EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 35 %, in den ersten neun Monaten betrug der Anstieg 34 %. Die Jahresprognose für das EBITDA hatte Wirecard im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse erhöht.

Anleger werfen nach Medienbericht das Handtuch

In dieser Woche stand die Aktie jedoch erneut unter medialem Druck. Ein Bericht der Süddeutschen Zeitung deckte auf, dass Wirecard sowie einige andere Banken als Zahlungsabwickler für Online-Glücksspielbetreiber fungieren. Da Glücksspiel hierzulande jedoch bis auf einige wenige Ausnahmen verboten ist, würden sich Wirecard sowie die Banken damit strafbar machen. Bankenwerte haben darauf kaum reagiert, doch den Einbruch bei der Wirecard-Aktie haben selbst Berichterstatter aus Übersee (Bloomberg) vernommen. Bei der Vorgeschichte, Stichwort Short-Attacke, ist es kein Wunder.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.