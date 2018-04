Wirecard Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

In dieser Woche notiert die Wirecard-Aktie, Stand Freitagmittag, mit 3,5 % im Plus. In den letzten drei Wochen hat sie damit insgesamt 14,8 % Zugewinne verzeichnet. Gleichzeitig löste sie sich in der vergangenen Woche, nach charttechnischen Kriterien, von dem Korrekturtrend. Die Korrekturtrendlinie verlief bei ca. 100,5 Euro je Aktie. Nächstes Ziel könnte nun bei 117 Euro je Aktie liegen. Dort verläuft ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.