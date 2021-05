Wirecard Aktie: Wissenswertes zum Thema Wirecard-Anleihe!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Finanztrends Video zu Wirecard



mehr >

Bei der Wirecard-Aktie droht nach wie vor ein Totalverlust. Bei Tradegate ging die Aktie am Freitag mit einem Kurs von 0,408 Euro ins Wochenende. Da ist nach wie vor ein Totalverlust wahrscheinlich. Bekanntlich sind in einem Insolvenzverfahren Eigenkapitalgeber grundsätzlich nachrangig gegenüber Fremdkapitalgebern. Und die Wirecard-Aktien zählen eben zum Eigenkapital. Aber was ist eigentlich mit der Wirecard-Anleihe? Denn es gibt ja auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!