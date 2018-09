Wirecard Aktie: Wirecard will weiter wachsen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard denkt überhaupt nicht daran, sich auf den Erfolgen der letzten Jahre auszuruhen. Stattdessen streckt der Zahlungsdienstleister seine Fühler in immer neu Geschäftsbereiche aus. Ein wichtiges Standbein könnten dabei die Versicherungen werden. Wirecard-Finanzchef Alexander von Knoop erwartet hier in den nächsten Jahren ein deutliches Umsatzwachstum. Die Einführung einer mobilen Bezahllösung in Zusammenarbeit mit der Allianz in Italien sei „sehr erfolgreich“ angelaufen.

Daran ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.