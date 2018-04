Wirecard Aktie: Wirecard landet den nächsten Coup!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

es vergeht kaum eine Woche, ohne dass der Bezahldienstleister Wirecard eine neue Partnerschaft ankündigen würde. So geschah es dann auch in der letzten Woche, dass erneut ein neuer Deal vorgestellt werden konnte. Wirecard hat eine Partnerschaft mit einer der größten Banken Frankreichs, der Crédit Agricole, abgeschlossen. Dabei dreht es sich vornehmlich um eine Zusammenarbeit für den digitalen Zahlungsverkehr. In Frankreich ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.