Wirecard-Aktie: Wie sollte man sich als Anleger verhalten?

Bei Wirecard vergeht momentan kaum ein Tag, an dem sich das Unternehmen nicht mit neuen Anschuldigungen konfrontiert sieht. Im Oktober und im November wurden die Bilanzierungspraktiken bei der Singapur-Tochter angeprangert, nun hat die Financial Times nachgelegt und Wirecard der Überwachung von Individuen angeklagt. Von Unternehmensseite gab es zwar erneut das Dementi und eine Richtigstellung der Dinge, trotzdem kommt die Aktie so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



