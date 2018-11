Wirecard-Aktie: Wie gewonnen, so zerronnen – Vorsicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist am Dienstag wieder kräftig unter die Räder gekommen. Der Wert gab fast 4 % ab und befindet sich nun auf dem Weg nach unten. Die Aktie hatte wie auch an dieser Stelle berichtet trotz der jüngsten Kurszuwächse den charttechnischen Aufwärtstrend noch nicht wieder erreicht. Dafür sollte der Wert zumindest auf 145 oder 150 Euro klettern, so die aktuelle Diagnose. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.