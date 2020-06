Wirecard Aktie: Wer verdient im Hintergrund?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

das leidige Thema Wirecard muss ich an dieser Stelle noch einmal aufgreifen. Denn auch am Freitagvormittag ging es weiter unerschütterlich bergab. -43 % standen zeitweilig auf den Kurstafeln. Ein fast unvergleichlicher Einbruch – und doch bleiben große Fragen. Was ist eigentlich passiert? Warum sehen die Prüfer in Deutschland dies nicht vorher? Wer verdient daran? Und welche Rolle spielen die Medien, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung