Wirecard Aktie: Wer kann es sich leisten, nicht dabei zu sein?

Wirecard hat auch am Donnerstag erneut überzeugt, die Aktie konnte ein wahres Sensationszeichen hinlegen. Der Wert hat durch ein Plus von mehr als 1,4 % ein neues Allzeithoch erreicht und befindet sich direkt auf dem Weg zur nächsten runden Marke. Das Potenzial beläuft sich demnach inzwischen auf über 15 %, wenn nicht gleich 25 %. Die Aktie ist ohnehin in einem ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.