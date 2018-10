Wirecard Aktie: Weiterhin im Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Obwohl Wirecard an der Börse im Vergleich zu früheren Zeiten derzeit etwas die Puste auszugehen scheint, befindet sich die Aktie des Unternehmens noch immer in einem Aufwärtstrend. Das sehen auch die meisten Analysten so und bescheinigen dem Papier weiterhin ein enormes Potenzial. Schon bis Ende des Jahres könnte die Aktie um etwa 25 Prozent verbessern.

Ein Beitrag von Robert Sasse.