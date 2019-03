Wirecard Aktie: Weiterentwicklung für In-App-Zahlungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard will den „Mobile-Shopping-Trend" beschleunigen – so teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Was es damit auf sich hat: Wirecard verweist auf den Wachstumsmarkt „Umsatz mit mobilen Apps". Das ist offensichtlich ein recht großer und wachsender Markt – Wirecard nennt ein Umsatzvolumen, das bis 2020 auf beachtliche 189 Mrd. Dollar steigen soll. Es geht dabei um sogenannte In-App-Zahlungen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.