Wirecard-Aktie: Weiter auf dem Weg nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat auch am Donnerstag mit einem deutlichen Verlust in Höhe von -1,5 % den herrschenden charttechnischen Trend bestätigt, so die Spezialisten, die sich mit der Entwicklung des Wertes beschäftigen. Denn die Aktie hat alleine im vergangenen Monat einen Abschlag von mehr als 3% hinnehmen müssen. In den vergangenen drei Monaten ist es sogar um fast 30% nach unten gegangen.

Das bedeutet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.