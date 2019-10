Wirecard Aktie: Was passiert hier?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, dass es bei Wirecard schonmal besser ausgesehen hat. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Es scheint, als habe sich Wirecard nochmal vor einem drohenden Abwärtstrend retten können. Doch was passiert als nächstes? Die Entwicklung! Das Unternehmen will den avisierten Umsatz in den nächsten 12 bis 18 Monaten um über 150 Millionen Euro steigern – und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!