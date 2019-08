Wirecard Aktie: Was passiert hier?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, dass es bei Wirecard derzeit gar nicht so schlecht aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Nachdem es Anfang der Woche leicht bergauf ging, werden nun wohl die anstehenden Quartalszahlen – am 7. August – den Kursverlauf beeinflussen. Die Entwicklung! Noch immer kämpft Wirecard mit dem Vorwurf der Bilanzfälschung, der von der „Financial Times“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!