Wirecard-Aktie: Was ist in den letzten Wochen passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie stieg in diesem Jahr über weite Strecken an. In den letzten vier Wochen ist der Kurswert aber bereits um etwa 40 Euro gefallen. Nachdem der Kurs vom 11. bis 16. Oktober nach einem starken Abverkauf wieder ansteigen konnte, wuchs die Hoffnung auf einen dauerhaften Kursanstieg. Jedoch wurden diese Hoffnungen zerstört und seither ist der Kurs der Aktie in einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.