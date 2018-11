Wirecard-Aktie: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat am Donnerstag den Weg fortgesetzt, den wir an dieser Stelle bereits vorausgesagt hatten. Die Aktie ist in den frühen Morgenstunden um 2 % nach unten gerutscht. Der schwache Tagesbeginn signalisiert, dass sich der Titel vom Markt abkoppelt, da der Dax selbst deutlich weniger verliert. Damit aber zeigt sich, dass die geringen Gewinne am gestrigen Tag sofort wieder mitgenommen werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.