Wirecard Aktie: Was für ein Tag!

Was für ein Seltenheitswert: Am Dienstag konnte eine DAX-Aktie sage und schreibe rund 26,3% zulegen (per Stand Ende Xetra-Handel). Das war natürlich die Wirecard Aktie, die mit einem Tages-Plus von 26,00 Euro auf exakt 125,00 Euro aus dem Xetra-Handel ging. Die Frage, ob der Kurs diese Woche ein- oder dreistellig notiert, hat sich damit fürs erste eindrucksvoll beantwortet. Dieser Kursgewinn sah ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.