Wirecard-Aktie: Warum Investoren diese Verwässerung feiern sollten

Wirecard (WKN: 747206) und SoftBank (WKN: 891624) haben inzwischen für reichlich Furore gesorgt. Die japanische Beteiligungsgesellschaft hat dem innovativen Zahlungsdienstleister inzwischen schon so manche Kooperation zugeschoben und somit ebenfalls der Wachstumsgeschichte des DAX-Konzerns weiteres Leben eingehaucht. Das dürfte vielen Investoren gefallen haben.

Nun scheinen jedoch auch die grundsätzlichen Weichen dieses Deals gestellt und die entsprechende Vereinbarung besiegelt worden zu sein. Lass uns daher im Folgenden noch einmal einen Blick auf diese spannende Beteiligung riskieren und überlegen, wieso Investoren hier in den kommenden Jahren eine Verwässerung hinnehmen müssen, diese allerdings gewiss nicht fürchten sollten.

Der Deal ist fix!

Wie Wirecard und die SoftBank nun am Mittwoch dieser Woche bekannt gegeben haben, ist die Tinte auf den finalen Dokumenten zur Ausgabe der Wandelschuldverschreibung nun getrocknet und auch eine strategische Kooperationsvereinbarung sei demnach unter Dach und Fach. Juchu! Allerdings hatte sich das ja bereits im Frühjahr dieses Jahres abgezeichnet.

Wirecard wird demnach 900 Mio. Euro von der Beteiligungsgesellschaft bekommen, im Gegenzug erhält die SoftBank besagte Wandelschuldverschreibung über 6.923.076 Aktien. Wer ein bisschen mit dem Taschenrechner umgehen kann, wird feststellen, dass dies einem Aktienpreis je Wirecard-Aktie in Höhe von ziemlich genau 130,00 Euro entsprechen würde. Damit hat die SoftBank zum Anfang des Jahres bereits ein gutes Näschen bewiesen, denn immerhin notiert die Wirecard-Aktie aktuell bereits auf einem Kursniveau von 154,90 Euro (18.09.2019), was immerhin mehr als 19 % über dem damaligen Einstandskurs liegt. Das Aktienpaket der SoftBank beläuft sich somit schon heute auf einen Wert von weit über 1 Mrd. Euro.

Dieser gewaltige Berg an Aktien entspricht übrigens einem relativen Anteil von 5,6 % am Grundkapital des innovativen Zahlungsdienstleisters. Wenn die Wandelschuldverschreibung daher in fünf Jahren fällig wird, werden entsprechend neue Aktien kreiert, die hier zu einer Verwässerung um ebenjenen Anteil führen werden. So weit, so klar und eigentlich schon bekannt.

Investoren sollten sich nicht ärgern, sondern freuen!

Investoren sollten sich über diesen Schritt und die Verwässerung, die in fünf Jahren wohl kommen wird, allerdings nicht ärgern. Einerseits, natürlich, weil diese heute noch nicht eintritt. Andererseits jedoch auch, weil sich diese Kooperation mit der SoftBank wohl langfristig mehr auszahlen wird, als die Verwässerungseffekte effektiv kosten werden. Ja, auch aus Sicht jedes einzelnen Investors.

Immerhin gehen bislang bereits drei spannende und größere Kooperationen des innovativen Zahlungsdienstleisters auf das Konto seines neuen Großinvestors. In Anbetracht eines gewaltigen Portfolios von über 80 verschiedenen Beteiligungen, die allesamt künftig noch potenziell zum Kundenkreis des innovativen Zahlungsdienstleisters zählen könnten, scheint hier das Wachstumspotenzial noch lange nicht ausgereizt.

Entsprechend lukrativ ist diese strategische Partnerschaft mit dem neuen Ankerinvestor, der möglicherweise noch Großes mit seiner DAX-Beteiligung vorhabt. Wer weiß.

Wirecard und SoftBank: Eine himmlische Romanze

Die Vereinbarung von Wirecard und der SoftBank könnte daher für alle Beteiligten wirklich spannend sein und bei ihr können viele Parteien viel gewinnen. Der innovative Zahlungsdienstleister profitiert beispielsweise noch von einer erheblichen finanziellen Spritze, die in weiteres Wachstum investiert werden kann, die SoftBank konnte hingegen günstig bei einer weiteren wachstumsstarken Aktie zuschlagen.

Zudem profitieren beide Kollaborateure davon, wenn das Kundenportfolio des innovativen Zahlungsdienstleisters durch weitere namhafte Beteiligungen der SoftBank bereichert werden kann, die neue, digitale und kundenfreundliche Bezahldienstleistungen in ihr Repertoire mit aufnehmen können.

Und die Investoren? Die profitieren natürlich ebenfalls, weil das Wachstum von Wirecard weiter anhalten dürfte. Mal ehrlich, wen jucken da schon die Verwässerungseffekte von knapp über 5 %, die über der Aktie schweben?

Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool empfiehlt SoftBank.

