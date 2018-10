Wirecard-Aktie: Wann beginnt die große Aufholjagd?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Kurs der Wirecard-Aktie scheint in einen Abwärtssog geraten zu sein. Die gleitenden Durchschnitte (100 Tage und 200 Tage) gelten nun wieder als Widerstände. Damit ist die unterstützende Zeit Tagesdurchschnitte für Erste vorüber. Der Relative Stärke Index zeigt momentan kein Kaufsignal an. Der MACD deutete genauso wie die Slow Stochastik auf Tagesbasis Anfang September ein Verkaufssignal an! Damals befand sich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.