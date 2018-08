Wirecard Aktie: Von Korrektur keine Spur!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Immer dann, wenn Wirecard an der Börse mal einige Tage keine größeren Gewinne einfahren kann, werden Stimmen laut, die von einer Top-Bildung und einer baldigen Korrektur sprechen. So war es auch in dieser Woche der Fall, doch bisher gibt es noch keine Anzeichen, die für fallende Kurse sprechen würden. Im Gegenteil, am Donnerstag konnte Wirecard sich weiter im Kurs verbessern und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.