Wirecard Aktie: Viele Fragezeichen bleiben!

Wie erwartet hat sich Wirecards Ex-Chef Markus Braun am Donnerstag vor dem parlamentarischen U-Ausschuss in Berlin nicht selbst belastet. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters betonte der ehemalige Starmanager gegenüber den Abgeordneten lediglich, dass es in seinem Fall ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gebe.

Er wolle sich zunächst gegenüber der Staatsanwaltschaft erklären. „Am Ende werden unabhängige Richter entscheiden, wer die rechtliche Verantwortung für den



