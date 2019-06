Wirecard-Aktie: Vertrauensschub!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Zahlreich erschienen heute die Aktionäre der Wirecard AG in München zur diesjährigen Hauptversammlung. Ungefähr 1.500 Anteilseigner fanden den Weg in die Isarmetropole. In früheren Jahren waren meist nur mehrere Hundert Teilnehmer auf der Wirecard-HV. Das Unternehmen ist nicht nur durch die DAX-Aufnahme endgültig in der „Börsen-Bundesliga“ angekommen.

Viele Aktionäre nutzten das Fragerecht, das ihnen als Aktionäre zusteht, um sich über das abgelaufene ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung