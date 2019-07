Wirecard-Aktie: Die Verluste gehen weiter – wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Bei der Wirecard-Aktie gehen die Verluste weiter. Auch am Freitag können die Bullen das Ruder nicht herumreißen, zur Mittagszeit notiert das Papier mit 1,5 Prozent im Minus. Es wäre der sechste Tag in Folge, an dem die Aktie Verluste verzeichnet. Seit vergangenem Donnerstag ist der Kurs um mehr als 5 Prozent zurückgekommen. Hierdurch hat sich auch das Chartbild weiter verschlechtert. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung