Wirecard-Aktie – Unglaublich!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es ist ein Jammer! Die Katastrophe um Wirecard ein schwerer Schlag für viele Aktionäre. Allerdings gab es schon im Vorfeld viele Anzeichen dafür, dass die Wirecard-Aktie eher eine sehr spekulative Anlage sein dürfte. Völlig unverständlich ist allerdings, dass in den Weiten des Internets, in den diversen Internet-Foren noch am Tage der Bekanntgabe des Betrugs der Kurssturz als Einstiegsgelegenheit betrachtetet wurde. Selbst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung